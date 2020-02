Comune, il consigliere Claudio Volante aderisce a DiventeràBellissima

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"L'adesione a DiventeràBellissima di Claudio Volante è un valore aggiunto per il nostro movimento politico, che potrà godere di una rappresentanza qualificata e competente all'interno del Consiglio comunale. Insieme a lui porremo le basi per la Palermo del “dopo Orlando”, quella che dovrà coniugare i grandi temi e quelli quotidiani per garantire servizi all'altezza delle aspettative dei palermitani. Siamo già al lavoro per dare il nostro apporto in questa fase così cruciale e delicata per la nostra città, potendo contare anche sul fondamentale sostegno del governo regionale guidato da Nello Musumeci". Lo afferma Alessandro Aricò, commentando l'annuncio ufficiale da parte di Claudio Volante della propria adesione a DiventeràBellissima.

Interviene anche Ruggero Razza: "Dopo oltre due anni dal successo alle Regionali il nostro movimento politico non solo non ha perso attrattiva, ma ne guadagna sempre di più, come dimostrano ad esempio l'adesione di Claudio Volante a Palermo e quella dei giorni scorsi di Daniele Bottino a Catania. Evidentemente ciò è sintomo delle risposte efficaci e concrete date alle varie realtà territoriali della Sicilia dal governo guidato da Nello Musumeci". Infine, il coordinatore provinciale Angelo Pizzuto sottolinea: "Diamo il benvenuto a Claudio Volante, con lui DiventeràBellissima potrà contare in Consiglio comunale su un'importante risorsa".