Consiglio comunale, Chinnici (Pd): "Nessuna crisi della maggioranza"

"Non c'è in atto alcuna crisi della maggioranza a Sala delle Lapidi. Da ormai un anno assistiamo invece agli interventi inconsistenti, sterili e privi di contenuto del consigliere Fabrizio Ferrandelli. La politica si fa nel merito, non gridando 'al lupo, al lupo" ogni volta. Capisco il ruolo delle opposizioni, ma la città ha bisogno di azioni coese di tutto il Consiglio". Così il capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale, Dario Chinnici, commenta la richiesta da parte delle opposizioni della presenza del sindaco in Aula per discutere della crisi della maggioranza.

Chinnici punta il dito contro Ferrandelli: "Vorrei ricordargli che continuare in maniera tracotante la campagna elettorale, peraltro già finita da tempo, non giova a nessuno. Mi aspetto invece un comportamento più responsabile e costruttivo. La maggioranza in Consiglio è compatta e pronta a lavorare sui temi che riguardano la città e il prossimo rilancio della Giunta favorirà l'azione dell'intera macchina amministrativa", conclude il capogruppo dem.