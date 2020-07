Forza Italia cresce a Cerda: assessore al Turismo e presidente del Consiglio con gli azzurri

E' stato ufficializzato all’Ars, presso la commissione Bilancio presieduta da Riccardo Savona, il passaggio a Forza Italia di due consiglieri comunali del comune di Cerda: Mariangela Sampognaro, con delega all’assessorato al Turismo e spettacolo e Mario Dioguardi, attuale presidente del Consiglio comunale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"A livello territoriale - commenta Savona - continua la crescita del partito con l’adesione di altri due amministratori preparati e competenti: giovani leve che rappresentano il presente e il futuro dei nostri valori moderati. La politica, quella vera, si fa tra la gente, ascoltando le istanze. Mariangela e Mario, con passione si spendono quotidianamente per la propria comunità, garantendo il massimo impegno per la crescita locale. Per tale motivo, a nome di Forza Italia do loro il benvenuto, con l’augurio di continuare a svolgere al meglio il proprio lavoro”.