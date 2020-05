Godrano, i consiglieri comunali Matteo Cannella e Giuseppe Calì aderiscono a Forza Italia

Al termine di un'affollata riunione che si è svolta a Godrano nel rispetto delle norme anti Covid-19, presenti molti amministratori locali, ex amministratori ed esponenti di un movimento che esprimerà la candidatura a Sindaco alle prossime elezioni amministrative, Matteo Cannella, già sindaco di Godrano e Giuseppe Calì, consigliere comunale, hanno ufficializzato, anche a nome dei presenti la loro adesione a Forza Italia e la vicinanza personale e politica al deputato regionale Mario Caputo, presente all'incontro politico.

"Abbiamo aderito a Forza Italia - precisano Matteo Cannella e Giuseppe Calì - perché ci riconosciamo nei valori e nelle idee liberiste e moderate di Forza Italia. Abbiamo apprezzato l'impegno del Gruppo Parlamentare e di Mario Caputo, che nel corso della Finanziaria hanno condiviso molte proposte formulate nell'interesse del mondo agricolo e zootecnico e per la attenzione verso gli Enti Locali che oggi vivono un momento drammatico dal punto di vista economico, oltre che per la loro presenza sul territorio".

L'adesione a Forza Italia di amministratori pubblici impegnati e di altri soggetti - chiosa Caputo - che operano nel mondo agricolo e imprenditoriale, dimostra come la presenza nel territorio ed il concreto confronto a tutela di interessi collettivi dia sempre risultati dal punto di vista politico. Dimostra come Forza Italia riscuote nel territorio fiducia ed attenzione. Sono contento per l'adesione a Forza Italia di Matteo Cannella e Giuseppe Cali' amministratori preparati e attenti alle dinamiche del territorio, così come l'adesione dei tanti amici presenti all'incontro. Sono sempre stato convinto che il modo migliore di fare politica, al di là delle sterili polemiche, sia quello di presenziare sul territorio, ascoltare la gente e trasformare le proposte e le istanze in atti parlamentari e in azioni di concreto impegno politico. A giorni seguiranno altre adesioni al movimento di Forza Italia".