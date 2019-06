"Basta uno zio musicista per dirigere il Conservatorio?", il caso di Palermo in Parlamento

Non si spengono le polemiche attorno alla nomina del medico Mario Barbagallo (nella foto in basso) alla guida del Conservatorio. Geriatra noto nel mondo accademico, ha una formazione lontana dal mondo della musica. Unico "contatto" l'avere dei parenti musicisti. Un elemento che non è passato inosservato. Al contrario, il caso è arrivato in Parlamento con un'interrogazione del Pd alla Camera.

"È sufficiente avere uno zio musicista per essere nominato presidente del Conservatorio di Palermo? - chiedono Debora Serracchiani e Flavia Piccoli Nardelli - Per il Pd evidentemente non basta. Perchè la recente nomina del medico geriatra Mario Barbagallo, nipote del musicista Alfredo Sangiorgi, avvenuta il 4 giugno scorso lascia molti sospetti".

Le esponenti Dem hanno presentato un'interrogazione urgente al ministro Bussetti per sapere "se non reputi tale nomina viziata e lesiva dei principi e dei requisiti". Questi ultimi sono la "comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali, ovvero, di riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale". "Ora - chiedono le parlamentari - Barbagallo è provvisto di tali requisiti? Dall'esame del curriculum del nominato presidente si leggono i titoli familiari (la nonna Maria Sangiorgi era musicista e uno dei proprietari del teatro Sangiorgi di Catania, ora Ente Teatro Massimo Bellini, il prozio del professore Mario Barbagallo era il famoso musicista e compositore Alfredo Sangiorgi, che ha insegnato in diversi conservatori italiani) e non le comprovate esperienze e le riconosciute competenze nel settore specifico". Al ministro dell'Istruzione, le due parlamentari dem chiedono inoltre "quali iniziative intenda assumere affinchè vengano salvaguardati principi di adeguatezza e di corrispondenza, e garantita la nomina di un presidente di 'comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali, ovvero, di riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale'".