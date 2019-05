Sanità, Amato: "Come si gestirà il personale nel transito Seus-Areu?"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Confintesa Sanità Sicilia, con una nota ha richiesto un incontro urgente al presidente della commissione Salute dell'Ars, Margherita la Rocca, e all’assessore regionale della Salute, Ruggero Razza, in merito al disegno di legge riguardante il riordino del sistema dell’emergenza urgenza in Sicilia, in particolar modo del 118 siciliano, con la creazione di una nuova agenzia regionale per l’emergenza urgenza in Sicilia, l’Aeu.

“Intendiamo capire quali siano le prospettive del governo regionale sulle modalità di integrazione della Seus in Areu, onde evitare che si creino disparità tra dipendenti di serie A transitati in Areu e dipendenti di serie B rimasti in Seus, intendiamo salvaguardare i livelli occupazionali di tutti i lavoratori, un fattore imprescindibile nell’evolversi del progetto Areu, a oggi i punti poco chiari del disegno di legge ne superano gli elementi positivi”, cosi dicono Domenico Amato, segretario regionale Confintesa sanità Sicilia e Antonio Russo, segretario regionale Confintesa Sicilia.