Rifiuti ingombranti, la proposta di Lo Sardo: "Rap effettui servizio gratuito per le scuole"

Premesso che per norme e regolamenti derivanti dal contratto di servizio tra comune di Palermo e RAP per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di decoro e igiene urbana, è consentito che nelle isole ecologiche RAP, il materiale di scarto possa essere conferito da privati e che per le famiglie il servizio di ritiro dei materiali ingombranti, elettrici ed elettronici (fino ad un massimo di 5 pezzi) è gratuito se effettuato al piano stradale delle abitazioni e considerato che in tutte le scuole del territorio, emerge il problema di dover smaltire i rifiuti ingombranti per lo più costituiti da banchi, sedie, armadi, lavagne ed altro materiale inservibile che si accumulano e che costituiscono un pericolo per la salute degli alunni, del personale docente e di servizio.

Rap prevede un servizio a pagamento per la rimozione di tali rifiuti ma a cui è difficile, per le scuole stesse, ricorrervi per carenza di risorse economiche il Consiglio della V Circoscrizione ha approvato la mia mozione con la quale si impegna il Sindaco a stipulare un contratto di servizio con RAP che preveda il conferimento dei rifiuti ingombranti, materiali di scarto e RAEE a titolo gratuito per le scuole pubbliche e per gli uffici comunali e che tale possibilità sia resa permanente. Così facendo nel futuro potremmo evitare di assistere a spettacoli indecorosi all'interno delle strutture scolastiche salvaguardando principalmente la salute dei nostri piccoli. Aspettiamo fiduciosi con la consapevolezza di non stare a guardare.