Il premier Conte: "Ho parlato con Angela Merkel, la aspettiamo a Palermo"

“L’Unione africana ha assicurato che la presenza ci sarà e siamo quindi confidenti che la conferenza di Palermo sulla Libia sta procedendo molto bene. Ieri ho parlato anche con la Merkel, anche lei farà il possibile per esserci, soprattutto il 13 vedrà di passare e adesso sto completando anche gli altri inviti di persona”. A parlare è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di un incontro con i giornalisti ad Addis Abeba, in Etiopia.

Fervono i preparativi per la Conferenza internazionale sulla Libia che l'Italia intende organizzare a Palermo il 12 e 13 novembre prossimi. La diplomazia italiana è al lavoro da settimane per assicurare una partecipazione ad alto livello di tutti gli attori coinvolti. “L’importante – ha aggiunto il premier – che ci sia un momento di confronto con tutti gli stakeholders più importanti. Il nostro obiettivo non è risolvere la crisi libica, saremmo troppo ambiziosi e sarebbe un’ambizione fuori luogo. In questo momento c’è bisogno che le autorità libiche e i principali stakeholders si siedano intorno a un tavolo e recuperino una road map che in questo momento si è persa verso la definizione di un processo di pace”.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiesto il sostegno dell’Unione africana per aumentare gli accordi sui rimpatri dei migranti. In Africa Conte ha incontrato il vicepresidente della Commissione dell’Unione Africana Kwesi Quartey. “È stato – ha spiegato Conte in un breve intervento in una cena con il primo ministro etiope Abiy Ahmed – un incontro molto importante, abbiamo ribadito l’importanza della conferenza sulla Libia che stiamo organizzando a novembre a Palermo. Ho invitato i vertici dell’Uninoe africana perché la loro presenza sarà determinante e abbiamo anche affrontato il tema dell’immigrazione perché ho chiesto all’Unione africana di farsi mediatrice per incrementare gli accordi sui rimpatri e avere un sostegno alla strategia che stiamo coltivando in Europa per la regolazione e la gestione dei flussi migratori. Vogliamo – ha concluso Conte – una Europa più forte e solidale e riteniamo che un ruolo cruciale possa svolgerlo anche l’Unione africana”.