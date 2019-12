Carenze d'organico nella polizia municipale: "Nel 2020 il via ai concorsi per vigili"

Carenze d'organico nel corpo di polizia municipale, il Comune pensa ad un concorso per assumere nuovi vigili. Lo rende noto la Sesta commissione consiliare, che oggi ha incontrato il vicesindaco con delega al Personale, Fabio Giambrone, e la dirigente del Settore Risorse Umane, Paola Di Trapani.

"Abbiamo condiviso con l'assessore Giambrone la decisione di avviare una programmazione che preveda nel 2020-2022 l'avvio dei concorsi pubblici, offrendo la possibilità ai giovani di poter lavorare all'interno della pubblica amministrazione". A dirlo è il presidente della commissione Attività produttive, Ottavio Zacco, che riferisce anche l'intenzione di "aumentare le ore al personale con contratto part time".

Nel corso dell'incontro si è anche discusso della stabilizzazione dei precari ex Asu. "Sono emersi dati confortanti che evidenziano l'emersione dal precariato di tanti lavoratori - aggiunge Zacco -. L'azzeramento totale avverrà entro i primi mesi del 2020, con la stabilizzazione degli ultimi ex ASU nazionali. E' stato un grande e duro lavoro quello che ha visto lavorare in sinergia la politica attiva con il supporto degli uffici, affinché si riuscisse dopo diverse tribolazioni durate troppi anni a raggiungere il tanto agognato obiettivo delle stabilizzazioni del personale".

"L'assessore ha precisato che dal 2020 al 2022 - conclude l'espoente di Sicilia Futura - l'amministrazione procederà alle progressioni contrattuali, all'aumento delle ore del personale part time e all'attivazione dei nuovi concorsi: mezzi propedeutici per fronteggiare le varie carenze organiche dovute al pensionamento del personale in forza al Comune.