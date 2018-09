Comune, 8 dipendenti per migliaia di pratiche: in ritardo i pagamenti alle comunità alloggio

I soldi ci sono, manca però il personale. E così le comunità alloggio che assistono minori e disabili "non vedono un euro da mesi". Lo denuncia il consigliere comunale Fabrizio Ferrandelli, leader dei Coraggiosi, che punta il dito contro l'amministrazione Orlando.

"A fronte di circa 150 comunità per minori - spiega Ferrandelli - che fatturano sei volte all’anno, con un migliaio di determine circa, a cui si sommano altre 300 determine sui disabili, pur avendo le somme in bilancio, vi sono mesi e mesi di ritardi accumulati. Il tutto si traduce in lavoratori privi di stipendi e comunità in arretrato con i pagamenti dei Durc e dei fornitori, con grave nocumento dei minori e dei disabili".

Il motivo? Manca il personale amministrativo adeguato sia in Ragioneria che alle Attività sociali. "In otto - conclude Ferrandelli - si trovano costretti a far fronte una mole di lavoro che non riescono a smaltire nei tempi giusti. E' assurdo, oltre che vergognoso, che a pagarne le spese siano minori e disabili, e non per mancanza di fondi, bensì per incapacità di gestione del personale".