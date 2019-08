Nulla di fatto per il regolamento dei dehors, i commercianti: "Consiglio irresponsabile"

Nulla di fatto in Consiglio comunale per la delibera sul regolamento dei dehors. Dopo l'ennesimo rinvio della discussione, le associazioni di categoria insorgono. Assoimpresa parla di "duro colpo a un settore che crea lavoro e ricchezza". Sulla stessa linea la Fipe, che parla di "politica irresponsabile".

Assoimpresa in una nota attacca duramente l'Amministrazione e taccia Sala delle Lapidi di immobilismo. "Il Consiglio comunale dovrebbe fare gli interessi della città e aiutare la ripresa economica - dice il responsabile Pubblici esercizi di Assoimpresa Alfio Zambito - e invece si perde in beghe e liti di poco conto, indifferente alle enormi difficoltà che le aziende affrontano quotidianamente. Ma la nostra pazienza è finita: siamo pronti alle vie legali pur di non vedere chiudere le imprese".

"Questo Consiglio comunale si conferma sordo alle istanze del mondo produttivo - commenta il presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi -. Oltre ai dehors, aspettiamo ancora che le forze politiche discutano della modifica all'articolo 5 e di tanti altri provvedimenti che potrebbero aiutare l'economia. Chiediamo al sindaco Leoluca Orlando di intervenire per sbloccare uno stallo inaccettabile".

"Registriamo con profondo rammarico la mancata discussione e la conseguente approvazione del regolamento sui cosiddetti 'dehors', che avrebbe potuto essere un importante segnale d'attenzione nei confronti degli imprenditori palermitani - sottolinea Antonio Cottone, presidente Fipe Confcommercio Palermo - Purtroppo, su questo tema tanti consiglieri di Sala delle Lapidi, sia di maggioranza che di opposizione, stanno consumando battaglie personali a scapito degli operatori che da mesi chiedono a gran voce regole chiare". Secondo Cottone "rimandare a settembre la trattazione di un testo fondamentale, utile a dare certezze agli operatori rimasti senza risposte per troppi mesi, equivale alla scarsa attenzione e senso di responsabilità e al lassismo ingiustificabile di alcune parti politiche, che evidentemente non hanno a cuore le sorti di imprenditori e commercianti palermitani". "Il Consiglio comunale va in ferie senza dar seguito alle nostre reiterate e accorate richieste, nonostante l'impegno di alcune parti politiche - conclude Cottone -. A noi resta soltanto l'amaro in bocca per una occasione perduta. I tanti imprenditori e gestori di locali vedono sfumare la possibilità di poter operare con nuove e più consone regole che permettano il tranquillo e regolare svolgimento del lavoro".