Comune, Fumetta: "Palermo merita Giunta politica di alto livello"

"Palermo merita di essere guidata da una Giunta politica di alto livello che sappia svolgere un’azione amministrativa in grado di operare per la risoluzione dei numerosi e gravi problemi della città, condividendo e applicando il programma elettorale con cui la coalizione civica guidata da Leoluca Orlando ha vinto le scorse elezioni amministrative". Lo dice Vincenzo Fumetta, segretario provinciale di Rifondazione Comunista Palermo.

"Constatiamo con rammarico - aggiunge Fumetta - che da un anno a questa parte non è stato così, né con la formazione dell'attuale debole Giunta né nelle dinamiche interne alla maggioranza in Consiglio comunale. Il nostro partito ritiene che oggi occorra ripartire dai contenuti del programma elettorale in continuità con le scelte politiche della precedente amministrazione comunale per raggiungere l’obiettivo di rendere irreversibili le conquiste già fatte a partire: dalla messa in sicurezza di tutte le aziende pubbliche e dei livelli occupazionali, dall'approvazione di un piano regolatore a consumo zero di suolo, da una riforma del sistema educativo della scuola pubblica comunale tra i più avanzati d'Italia; dall'investimento per un trasporto pubblico di qualità; da una gestione efficiente dei rifiuti urbani e della pulizia della città. Questi obiettivi a nostro avviso possono realizzarsi esclusivamente con la costituzione di una giunta politica autorevole che non può prescindere dai nomi degli assessori che la compongono. Per tali ragioni – conclude Fumetta – dopo la nomina dei vertici delle aziende pubbliche, su cui non vi è stato un metodo di scelta univoco, Rifondazione Comunista si esprimerà sulla proposta complessiva di governo della città che il Sindaco Orlando avanzerà. Noi faremo sempre la nostra parte, non essendo disposti, però, a dare copertura a sinistra a scelte che possano snaturare il programma elettorale sul quale abbiamo raccolto la fiducia dei cittadini".