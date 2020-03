Consiglio, le opposizione si compattano: raccolte 19 firme per la sfiducia a Orlando

L'opposizione in Consiglio ha raggiunto le firme necessarie a presentare la mozione sfiducia al sindaco Leoluca Orlando. Sono 19 i consiglieri comunali che hanno sottoscritto l'atto, che ufficialmente verrà depositato domani alla riapertura degli uffici.

"Finalmente - dichiarano i consiglieri del M5S Antonino Randazzo (capogruppo), Concetta Amella e Viviana Lo Monaco a margine della seduta d'Aula di oggi pomeriggio - si è trovata la condivisione con il resto dell'opposizione sulla mozione che il Movimento 5 Stelle aveva già roposto lo scorso fine novembre scorso. Nel pomeriggio sono state raggiunte le firme necessarie per la presentazione formale dell’atto al presidente del Consiglio comunale".

"Con altri gruppi politici e singoli consiglieri comunali - sottolineano i pentastellati - si è raggiunta la piena condivisione di un nuovo documento che tiene conto anche dei gravissimi fatti di corruzione che nei giorni scorsi hanno investito l'amministrazione comunale e due esponenti della maggioranza, dello scandalo dei cimiteri e della cattiva gestione dei rifiuti".

Oltre a Randazzo, Amella e Lo Monaco hanno firmato la mozione di sfiducia Forello e Argiroffi (gruppo Oso), Figuccia (Udc), Russo e Scarpinato (Fratelli d'Italia), Ferrandelli (+Europa), Mattaliano (Coraggiosi), Gelarda, Caronia, Ficarra e Anello (Lega), Tantillo, Ferrara, Mineo e Cancilla (Forza Italia), Volante (Diventerà Bellissima). Per sfiduciare il sindaco però servono 24 voti (il 60% dei 40 consiglieri), come previsto per i Comuni con più di 15 mila abitanti.

"Visto il delicato momento che l’Italia e la nostra città stanno vivendo - affermano Giulia Argiroffi e Ugo Forello (Oso) - si è ritenuto opportuno rimandare il dibattito in Aula con il sindaco sui gravissimi fatti giudiziari che stanno scuotendo l’amministrazione. Sembra delinearsi una vera e propria zona d’ombra, nella burocrazia comunale, di cui il primo cittadino non può che essere politicamente responsabile. I fatti contestati dalla magistratura, oltretutto ruotano attorno a uomini di sua personale fiducia a cui Orlando stesso ha conferito e poi confermato incarichi delicati nonostante fossero già in corso procedimenti penali che avrebbero dovuto far scattare l'allarme interno. Non si può far finta di nulla di fronte al fatto che sugli atti più delicati di questa sindacatura Orlando, Prg e tram, pesano dubbi pesanti come macigni, in una città dalla dignità martoriata che non può accettare alcun ulteriore dubbio".

Durante la seduta-lampo del Consiglio di oggi pomeriggio si è proceduto alla surroga dei consiglieri Lo Cascio (Pd) e Terrani (Italia Viva), finiti ai domiciliari nell'ambito dell'operazione "Giano Bifronte". Al loro posto Milena Gentile e Claudia Rini.