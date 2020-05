Comune, Zacco e Cusumano: "Bene piano per il commercio, ma siano sentite le circoscrizioni"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Esprimiamo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Giunta a sostegno delle attività commerciali, tra l'altro in perfetta linea i provvedimenti del Suap con le richieste che la commissione ha condiviso con le associazioni di categoria e i rappresentanti dei ristoratori, ma serve un impegno maggiore soprattutto per il piano delle pedonalizzazioni che in questo momento emergenziale potrebbe realmente supportare i pubblici esercizi e altre categorie produttive, tuttavia serve uno sforzo maggiore e soprattutto una condivisione con le circoscrizioni che vivono il territorio e conoscono le vere esigenze dei commercianti e dei residenti, pertanto al fine di dare un supporto concreto avvieremo immediatamente una serie di audizioni in commissione con le circoscrizioni, affinchè si possano condividere al massimo provvedimenti così importanti per la città". Lo dichiarano il presidente della sesta commissione Ottavio Zacco e il consigliere comunale Giulio Cusumano.