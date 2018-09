Partinico, anche la Lega in Consiglio: Giuseppe Barbici aderisce al Carroccio

La Lega continua a ottenere consensi nel Palermitano. Il consigliere comunale di Partinico, Giuseppe Barbici. ha aderito al partito di Salvini. Classe 1967, geometra e padre di due figli, è stato nominato assessore della Giunta Lo Biundo nel 2010. Nel 2013 è stato eletto consigliere comunale ricoprendo anche la figura di presidente della terza commissione fino al 2018, anno in cui è stato rieletto. Da pochi giorni è alla guida della terza commissione consiliare.

“Seguo con interesse la Lega da quando Salvini ne è diventato segretario - dice Barbici - Mi piacciono le sue idee, i suoi programmi, la sua determinazione. Ritengo che sia, a oggi, la persona giusta a rappresentare l'Italia nel mondo ma soprattutto nei confronti dell'Europa. Ho grande fiducia nel commissario Candiani e in Igor Gelarda, che stanno ristrutturando e fortificando la Lega a Palermo e provincia, E' inteso che continuerò a supportare la maggioranza di governo della città dando il mio contributo sempre che, le scelte di governo, siano in linea con le ideologie del mio partito":

"I successi della Lega a Palermo, ma in realtà in tutta la Sicilia - sottolinea Igor Gelarda responsabile siciliano degli enti locali della Lega - sono inarrestabili. Su Partinico, dove esisteva già un gruppo della Lega piuttosto consistente, abbiamo numerose altre interlocuzioni in Consiglio comunale, e a breve avremo altre adesioni. Così come in tutto il resto della provincia stiamo facendo un percorso con una sorprendente vicinanza della gente".