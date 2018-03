"Si installi rete wi fi gratuita nella zona del tribunale", la proposta di Sinistra Comune

Dotare Palermo di una rete wi fi gratuita per renderla una città "città hi tech". Con questo obiettivo i consiglieri comunali di Sinistra Comune Marcello Susinno, Giusto Catania, Barbara Evola e Katia Orlando, hanno depositato la richiesta "per l'installazione della rete wi fi gratuita nelle piazze contigue al Palazzo di giustizia", cioè piazza Vittorio Emanuele Orlando e piazza della Memoria. "Si trovano in un punto nevralgico della città - sottolineano i consiglieri - . L'intervento sarebbe di grande utilità anche per i dipendenti dell'amministrazione giudiziaria e per i numerosi utenti e professionisti che frequentano assiduamente la zona".

Per gli esponenti di Sinistra Comune di dovrebbe "estendere la copertura wi fi a tutta la città". "Per Palermo città hi tech la rete wi fi è uno strumento oggi indispensabile - afferma Susinno - Sarebbe necessaria una copertura dell'intero territorio urbano, attraversato da grandi flussi di persone. La rete dovrebbe essere estesa alla città intera per consentire a tutti, in particolar modo a studenti, turisti e alle fasce della popolazione più svantaggiate, di avvalersi di questa opportunità".