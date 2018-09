Comune, Cancilla: "Servizi sociali danneggiati da cronica carenza personale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"La carenza di personale nell'ambito dei servizi sociali è nota da tempo. I dirigenti dei vari settori hanno inviato diverse note lamentando l'impossibilità di operare nei tempi previsti dalla normativa vigente per carenza di organico". Lo dice Roberta Cancilla (Forza Italia), vicepresidente della IV commissione consiliare Solidarietà sociali evidenziando "la ormai cronica mancanza di risorse umane nei settori dei servizi socio-assistenziali dell'area della Cittadinanza solidale del Comune".

Secondo Cancilla: "Da quanto emerge dalle lettere dirigenziali, il personale amministrativo è numericamente insufficiente, negli ultimi mesi molti dipendenti sono andati o sono prossimi alla pensione, altri usufruiscono del part time e senza considerare i permessi, i giorni di malattia e le ferie, l'assolvimento dei compiti connessi alle competenze risulta difficoltoso se non impossibile da portare a termine. Da questi ritardi conseguono numerosi decreti ingiuntivi causati dalle richieste di pagamento delle somme dovute con aggravio di spese e di debiti fuori bilancio per il Comune. I servizi sociali dovrebbero disporre di personale qualificato nei settori di competenza e, in modo particolare, in quello contabile. Questo obiettivo potrebbe - a mio avviso- venire raggiunto con il trasferimento di personale da altri uffici e con la programmazione di corsi di formazione per chi possiede già delle conoscenze di base. Inoltre auspico che le autorità competenti attenzionino la proposta già avanzata dagli uffici di predisporre gruppi di lavoro composti da personale amministrativo per fronteggiare l'emergenza e permettere lo smaltimento delle pratiche arretrate".