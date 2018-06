Comune, Randazzo: "Rap allo sbando, si nomini amministratore"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Auspichiamo la nomina urgente di un amministratore o dell’intero consiglio della Rap. Sono passati ben otto mesi in questo stato e ora la partecipata del Comune di Palermo si trova allo sbando completo, senza una guida”. Lo scrive il consigliere del M5S di Palermo, Antonino Randazzo con un post su Facebook.

“Anche se il collegio sindacale ha convocato l’assemblea - si legge - sappiamo bene che l’esito sarà scontato e che la Rap non nominerà alcun presidente, tantomeno un nuovo consiglio d’amministrazione. In Consiglio comunale abbiamo assistito all’ennesima paradossale scena: dopo aver convocato le partecipate in aula, la Rap non avendo un presidente si è presentata con un dirigente per discutere del bilancio consolidato. Ci chiediamo se gli atti sottoscritti in questo lungo periodo possano essere ritenuti validi, mentre i revisori dei conti nella relazione sul bilancio consolidato hanno stigmatizzato questa anomalia per cui l'amministrazione Orlando è responsabile”.