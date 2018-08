"Palermo deve tornare pulita", consiglieri Pd incontrano neo presidente Rap

Il gruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale ha incontrato, questa mattina, il nuovo presidente della Rap, Giuseppe Norata, scelto dal sindaco Leoluca Orlando per guidare la società partecipata che si occupa dell’igiene pubblica del capoluogo siciliano. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati diversi temi, tra cui le strategie da mettere in campo nel breve e lungo periodo per il superamento delle tante criticità.

“Abbiamo voluto formulare a Norata i nostri auguri di buon lavoro, consapevoli della sfida che non solo l’azienda, ma tutta Palermo è chiamata ad affrontare”. commenta il capogruppo Dario Chinnici, che ha partecipato all'incontro con i consiglieri Rosario Arcoleo, Francesco Bertolino, Carlo Di Pisa e Giovanni Lo Cascio.

“La città - sottolineano gli esponenti Pd - ha bisogno di tornare pulita in tempi brevissimi e di puntare con decisione sulla raccolta differenziata e il Pd si farà trovare pronto e non farà mancare il suo apporto costruttivo. Siamo certi che Norata saprà mettere la sua esperienza e la sua competenza al servizio della città – concludono – ma per raggiungere questi obiettivi sarà decisivo anche il contributo del personale, che va valorizzato adeguatamente. I palermitani chiedono e meritano servizi efficienti e all’altezza delle loro aspettative”.