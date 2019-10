Orlando riceve rappresentante della Corsica: "Realtà unite da un profondo cambiamento"

Il sindaco Leoluca Orlando ha ricevuto presso la sede istituzionale di Palazzo delle Aquile il presidente del Consiglio esecutivo della Regione Corsica, Gilles Simeoni, in visita ufficiale in Sicilia.

"Un incontro assai importante di realtà che si riconoscono nel Mediterraneo 'continente di acqua' - ha detto Orlando - legate a un'insularità che non deve e non vuole diventare isolamento e che hanno l'esigenza di vivere un profondo cambiamento culturale per cogliere il segno dei tempi. Uno scambio di opinioni di straordinario interesse sulle realtà corsa, palermitana e siciliana e la conferma che nella dimensione mediterranea la politica, l'amministrazione e la cultura trovano sempre ragioni di incontro nella comune condivisione del rispetto dei diritti umani e nel rifiuto di forme di egoismo e di ogni logica soffocante di appartenenza a gruppi chiusi. Un'esperienza, come quella di Palermo che il presidente corso ha indicato come un esempio con il quale confrontarsi e riferirsi nella sua regione".