India e Palermo più vicine, Orlando riceve l'ambasciatrice Reenat Sandhu

Il sindaco Leoluca Orlando ha ricevuto a Villa Niscemi Reenat Sandhu, ambasciatrice dell'India in Italia, in occasione dell'attracco a Palermo della Ins Tarangini, nave scuola della Marina militare indiana.

Durante l'incontro, il sindaco e l'ambasciatrice hanno concordato sulla possibilità di rafforzare la cooperazione culturale fra Palermo e la Sicilia e l'India, anche in considerazione della folta rappresenta della comunità di religione Hindu presente nella nostra città e in considerazione del ruolo svolto dalla Consulta per la Pace nel promuovere la nonviolenza. Un primo appuntamento in tal senso potrebbe essere durante la prossima edizione di "Panormus - La Scuola adotta la città".