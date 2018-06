Ambasciatore olandese a Palermo per Manifesta, Orlando: "Siamo punto di riferimento per l'arte"

Il sindaco Leoluca Orlando ha ricevuto stamani, a Palazzo delle Aquile, l’ambasciatore in Italia del Regno dei Paesi Bassi, Joep Wijnands, presente a Palermo per l’apertura della dodicesima edizione di Manifesta, la biennale itinerante di arte contemporanea.

“L’ambasciatore – ha detto Orlando – ha accolto il mio invito di potere incontrare nel Palazzo di Città i giornalisti, per parlare dell’importanza dell’attenzione che l’Olanda ha da tempo nei confronti di Palermo, testimoniata dalla visita, l’anno scorso, del Re e della Regina d'Olanda, dalla presenza a Palermo di Manifesta, istituzione di origine olandese e dalla presenza di tanti artisti e operatori economici, collezionisti e galleristi che sono venuti dall’Olanda per condividere una visione di una città aperta, esprimendo apprezzamento per Palermo, che ha avuto negli ultimi anni uno straordinario cambio culturale che l’ha resa punto di riferimento di una dimensione artistica, culturale e anche economica nel cuore del Mediterraneo”.

