"Puntiamo su innovazione e accoglienza", la strategia di Orlando per Palermo

"La città di Palermo ha visto diminuire quest'anno il tasso di disoccupazione. Con Bari siamo le uniche città del Mezzogiorno che hanno visto diminuire il tasso di disoccupazione, rispetto a città come Catania o Napoli. Questo risultato è arrivato perché abbiamo fatto una programmazione su innovazione e accoglienza". Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando, stamani ospite di Omnibus in onda su La7.

"Palermo - ha spiegato Orlando - è con Milano la città meglio cablata in Italia, abbiamo la banda larga, il maggior numero di aree wifi free e abbiamo fatto scelte di innovazione. Ma al tempo stesso puntiamo sull'accoglienza, per noi migranti e turisti sono tutte persone umane. Dobbiamo smetterla - ha esortato Orlando - di vivere il Mezzogiorno come una eterna emergenza. Il reddito di cittadinanza a tutti è una condanna definitiva del Sud a vivere di emergenza".