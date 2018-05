Scuola, Caracausi: "Sì all'insegnamento dell'educazione civica"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una mozione a Sala delle Lapidi per sostenere la legge di iniziativa popolare presentata dal comune di Firenze che introduce l’educazione alla cittadinanza nelle scuole di ogni ordine e grado. A presentarla al Consiglio comunale di Palermo Paolo Caracausi, del Mov139 in quota Idv e delegato Anci. “L’associazione nazionale dei comuni ha sposato questa iniziativa – dice Caracausi – La proposta di legge sarà depositata a giugno e poi si procederà alla raccolta delle firme in tutta Italia. Una battaglia in cui Palermo deve essere protagonista: l’educazione civica è fondamentale per trasmettere alle future generazioni valori come la solidarietà, il bene comune, la partecipazione democratica e per formare le cittadine e i cittadini di domani. Il Comune si impegni per la raccolta delle firme”.