Comune, Gelarda: "Io isolato dal Movimento Cinque Stelle"

"Non difendo nulla di questa amministrazione comunale, questo è noto e pacifico. Penso che l’amministrazione comunale sia fin troppo interessata a passerelle mediatiche e molto poco al benessere della cittadinanza. Un modo di procedere che tende a puntare su dichiarazioni e proclami prima del fare, e spesso indipendentemente dal fare". Lo dice il consigliere comunale M5S Igor Gelarda, cha aggiunge: "I miei colleghi consiglieri comunali del Movimento 5 stelle, hanno chiesto le dimissioni dell’assessore Arcuri. Senza entrare nel merito del comunicato dei 5, preferisco che la mia opposizione a questa amministrazione comunale sia più nota per quello che faccio (esposti, segnalazioni, interrogazioni, incontri con la cittadinanza) piuttosto che per quello che viene comunicato ai media, tuttavia non posso fare finta di non vedere che, per l’ennesima volta non è presente la mia firma in un comunicato corale del Movimento. Che tristezza".

Secondo Gelarda "Cosi facendo i cinque applicano lo stesso metodo che io contesto al sindaco Orlando. Una sorta di arroganza della maggioranza. In nome del fatto che contano di più sui numeri, non credo su quello dei risultati politici e della rappresentanza del movimento, ritengono di ostentare questa forza credendo di isolarmi non inserendo il mio nome su comunicati politici, ed addirittura su comunicati che riguardano cose seguite da me personalmente nella commissione di cui faccio parte. Oppure permettendosi di dire che io non parlo a nome del Movimento. Perché loro si...? Ci sono divergenze politiche è vero. Alla fine sapete Cosa pago? Di essere in linea con il movimento 5 stelle nazionale! Pensarla diversamente è legittimo, anche se dovrebbero trarre le conseguenze politiche delle loro posizioni. Ma fare ostruzionismo a chi procede, come me, coerentemente e con coraggio, ogni giorno sul territorio, con il mandato ricevuto è un’altra questione. Una questione, pur senza essere un politologo, che definirei non proprio di alta politica".