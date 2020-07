La Giunta Orlando scricchiola: si dimette l'assessore alle Culture Darawsha

La Giunta Orlando perde pezzi. Adam Darawsha, assessore con delega alle Culture,agli Spazi museali ed espositivi, alla Toponomastica, alla Partecipazione democratica e alle Consulte ha detto addio all'esecutivo. E l'annuncio arriva dal diretto interessato tramite poche righe in un tweet.

"Ieri - scrive - ho presentato al Sindaco le mie dimissioni da assessore alle culture del comune di Palermo. Ho cercato di dare il mio contributo a questa mia amata città. Ma oggi è tempo di girare pagina. Ringrazio tutti quelli che mi hanno accompagnato in questo percorso".

Poche parole formali, ma che tradiscono la delusione per un cambiamento pensato, voluto e forse non raggiunto. Quel "ho cercato di dare il mio contributo..." suona come il saluto di chi sceglie di andare via con l'amaro in bocca (anche se come immagine profilo del social ha ancora la foto di squadra con Orlando e i suoi assessori). Al momento dal primo cittadino nessuna nota ufficiale.

Darawsha - 40 anni, origine palestinese e una laurea in Medicina a Palermo - nel 2013 è stato eletto presidente della Consulta delle Culture, quarta istituzione della città. Un momento che lo stesso Orlando aveva definito "uno degli eventi storici della nostra città, che coniuga partecipazione alla vita politica e amministrativa con la logica dell'uguaglianza e dell'integrazione“. A marzo del 2019, quando Orlando ha cambiato 6 assessori su otto, l'ingresso in Giunta. Esperienza conclusa ieri, lasciando un posto vacante nella squadra del Professore.