Cantieri di servizi, prorogato il termine per presentare le istanze

Prorogato al 21 settembre il termine di scadenza per la presentazione delle istanze dei cantieri di servizio. L’avviso è arrivato ieri attraverso un comunicato diramato dagli uffici di Palazzo delle Aquile. "Si comunica che - si legge nella nota diffusa dal Comune - a seguito della richiesta dell'assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione pubblica dei soggetti da utilizzare nei cantieri di servizi è stato prorogato fino alle 12 di venerdì 21 settembre, secondo quanto stabilito con determina dirigenziale numero 255 del 17 agosto".

Al bando possono partecipare tutti le persone di età compresa tra i 18 e i 66 anni e sette mesi non compiuti, in possesso della dichiarazione di disponibilità al lavoro e del patto di servizio sottoscritto presso il Centro per l’impiego. Tra i requisiti, la residenza a Palermo da almeno sei mesi e un reddito non superiore a 453 euro al mese, ovvero l'ammontare dell’assegno sociale 2018 per chi vive solo. Tutti i componenti del nucleo familiare non devono avere un patrimonio mobiliare (titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari) o immobiliare, a eccezione della prima casa. Non fanno parte del reddito i contributi per i libri di scuola, indennità di accompagnamento, assegni familiari e di maternità, contributo all’affitto.