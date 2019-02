Orlando riceve l'ambasciatore del Pakistan: "Palermo ha dimensione internazionale"

Il sindaco Leoluca Orlando ha ricevuto oggi a Palazzo delle Aquile l'ambasciatore in Italia della Repubblica del Pakistan, S.E. Nadeem Riyaz. "L'incontro è stato conferma della dimensione internazionale di Palermo - ha detto Orlando - e per rinsaldare le relazioni fra la nostra città e la realtà pachistana, rappresentata in Sicilia da una comunità attiva e presente alla vita sociale, culturale e imprenditoriale".