Orlando incontra il politologo francese: "Insieme per un Mediterraneo di pace"

Incontro istituzionale oggi a Palazzo delle Aquile, dove il sindaco Leoluca Orlando ha ricevuto e Gilles Kepel, politologo, orientalista e accademico francese, specializzato negli studi sul Medio Oriente. Presenti all'incontro il console generale di Francia a Napoli, Laurent Burin Des Roziers e Federica Frediani, Program Manager del Mem Platform Educational della Università della Svizzera in Italia.

“È ancora conferma - ha dichiarato Orlando - del ruolo di Palermo come luogo di riferimento per il contributo dato ogni giorno a un Mediterraneo di pace che Kepel auspica con una rigorosa analisi e denuncia di ambiguità nel Medioriente e nel Mediterraneo”. Il sindaco ha ringraziato Gilles Kepel “per l'apprezzamento espresso per il cambiamento di Palermo che ha scelto di essere città dei diritti e di pace”.