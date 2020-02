"Meno burocrazia nei contratti per lavori pubblici", appello Ance alla nuova Giunta comunale

“C’è una questione che, a nostro avviso, è necessario affrontare con urgenza ed è quella dei contratti. Per snellire tempi e procedure sarebbe auspicabile che quella ai contratti per lavori pubblici, manutenzioni, servizi, fosse una delega a parte, affidata ad un solo assessore per essere trattata con l’attenzione che merita". Lo dice, all’indomani della nomina dei nuovi assessori nella Giunta comunale, il presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi.

"Aspettavamo questo rimpasto come un passaggio importante per dare un nuovo impulso al lavoro di questa amministrazione comunale - aggiunge il rappresentante dei costruttori - . Siamo convinti che al suo interno ci siano professionalità valide e a loro auguriamo buon lavoro ma ci sono un paio di punti che ci preme evidenziare”.

Secondo Miconi: "Non è accettabile che in casi come ad esempio quello della ristrutturazione del Palazzo di Città, sia necessario un anno e mezzo di tempo per scorrere la graduatoria delle ditte in regola con i requisiti per aggiudicarsi l’appalto. I contratti sono un punto fondamentale all’interno di tutta la procedura degli appalti e spesso è lì che la macchina si ferma. Inoltre – conclude il presidente Miconi – torniamo a sollecitare la formazione di un tavolo tecnico dal quale fare scaturire un nuovo 'Patto Etico e di sviluppo per Palermo'. La nostra idea, lo ribadiamo, è che bisogna dare un rilancio a servizi basilari come quello delle manutenzioni. Ogni giorno facciamo i conti con strade dissestate, marciapiedi inesistenti, buche pericolose, perché la ex municipalizzata che dovrebbe occuparsene non è più in grado di farlo. Ciò che chiediamo al sindaco Orlando, allora, è di affidare queste manutenzioni con accordi quadro alle imprese qualificate che possano così intervenire quartiere per quartiere. Noi rivendichiamo un ruolo attivo per l’imprenditoria privata sana e competente, piuttosto che provare a fare tutto in house con risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Questo 'Patto' - conclude Miconi - avrebbe una valenza duplice perché ci consentirebbe di risolvere problemi che nessuno, al momento, tra le forze del Comune è in grado di fronteggiare e di rilanciare il settore edile attraverso un piano serio di manutenzioni”.