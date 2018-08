Nuove isole pedonali in centro: stop alle auto dall'Albergheria a Casa Professa

La Giunta comunale dà l'ok a nuove pedonalizzazioni in centro storico: stop alle automobili in numerose strade e piazze del mandamento Palazzo Reale.

Nel dettaglio, le pedonalizzazioni riguardano vicolo San Francesco Saverio, vicolo San Michele Arcangelo, via e piazza San Nicolò all’Albergheria, vicolo Scafidi, piazza e via SS. Quaranta Martiri al Casalotto, vicolo Averna, piazzetta Brunaccini, vicolo, via e piazza Casa Professa, vicolo e piazza del Ponticello, vicolo Fiume Torto, vicolo Noce.

La delibera, già pubblicata sull'albo pretorio, è stata approvata sulla scorta di una nota dell’assessore alla Mobilità Iolanda Riolo che prevede la costituzione di appositi tavoli tecnici con i residenti per discutere della viabilità. Chiusi al traffico anche i tratti stradali che hanno come unico accesso vie e piazze pedonalizzate.