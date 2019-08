Ok dell'Anpal alla mobilità interaziendale, Orlando: "Così miglioreremo conti e servizi"

Superate le questioni formali che hanno finora congelato la mobilità tra le aziende partecipate del Comune. Dopo gli incontri svolti a Roma dal sindaco Leoluca Orlando con i vertici dell'Anpal (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), è arrivato il via libera al trasferimento del personale da una società all'altra. I "cambi di casacca" non dovranno intendersi come nuove assunzioni: lo ha chiarito la stessa Anpal, convalidando la proposta e la posizione assunta dall'amministrazione comunale in merito alla mobilità interaziendale.

"Ho già convocato per la prima settimana di settembre una riunione con gli amministratori delle stesse aziende e col vicesindaco Giambrone - dichiara Orlando - per riprendere la valutazione e programmazione dei passaggi successivi che potranno avere ricadute positive sia per i lavoratori, sia per i conti e l'operatività delle aziende interessate".

Lo scorso dicembre, il Consiglio comunale aveva approvato un ordine del giorno sulla mobilità dei lavoratori delle partecipate, con l'obiettivo di creare un sistema di "vasi comunicanti" che potesse compensare gli squilibri sul numero di addetti. Alla Rap, ad esempio, negli ultimi anni l'organico è diminuito di 500 unità (causa anche pensionamenti), con un conseguente peggioramento della qualità del servizio. i circa1.800 dipendenti dell'azienda d'igiene ambientale non sono sufficienti a coprire l'intero fabbisogno cittadino, tanto che l'amministratore unico Giuseppe Norata aveva chiesto un aumento del personale. Aumento stoppato dall'amministrazione comunale, che adesso però potrebbe rinforzare l'organico di Rap con lavoratori provenienti da Reset.