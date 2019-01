Amella capogruppo M5S al Comune, Gelarda: "Agisca nel solco del governo del buon senso"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Buon lavoro alla nuova capogruppo del Movimento 5 stelle in Consiglio comunale, Concetta Amella, con piena disponibilità di collaborazione da parte della Lega per il bene della città, sulla scia di quello che accade già a livello nazionale con il contratto di governo giallo-verde". Lo dichiara Igor Gelarda, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, affiancato dal vice Elio Ficarra, presenti entrambi alla seduta a Sala delle Lapidi. "L'auspicio è che la nuova leadership di Amella - conclude Gelarda - riporti la linea del Movimento 5 stelle palermitano sulla scia politica del movimento nazionale, nel solco del governo del buon senso".