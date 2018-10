Scuola, Catania: "Parole M5S su sicurezza scolastica sono atto intimidatorio"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Giudico grave che i consiglieri comunali e di circoscrizione del M5S abbiano sottoscritto una lettera, indirizzata a tutti i dirigenti scolastici del Comune di Palermo, contenente una richiesta di certificazioni attestanti la sicurezza degli edifici. L'accertamento conoscitivo inviato per vagliare 'il reale stato di salute dell'edilizia scolastica della città' è in realtà una provocazione, un atto intimidatorio che ha il solo obiettivo di screditare la scuola e le istituzioni, creando un clima di insicurezza e sfiducia". Lo dice Giusto Catania, capogruppo di Sinistra Comune, secondo il quale "Si fa allarmismo e si mina il rapporto fra scuola e famiglia, alimentando possibili conflittualità. E' anche un gesto che attesta analfabetismo istituzionale. I documenti relativi alla sicurezza, all'agibilità delle strutture infatti sono rilasciati dal Comune, proprietario degli immobili. Le istituzioni scolastiche vengono usate impropriamente per fare polemica nei confronti dell'amministrazione, pertanto invito i miei colleghi dirigenti scolastici a non rispondere e a non cedere a strumentalizzazioni di basso profilo".