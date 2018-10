Lercara Friddi, in Consiglio anche un esponente della Lega

Luca Seminerio, 39 anni, consigliere comunale di Lercara Friddi aderisce al progetto della Lega. “Condivido e mi rispecchio nelle posizioni di Matteo Salvini e della Lega - dice Seminerio - sui principali temi del momento che vanno dalla lotta ai flussi migratori, alla legittima difesa, alla difesa della famiglia tradizionale, alla lotta alla criminalità ed alla tutela in toto del made in Italy”.

Seminerio muove i primi passi in politica da ragazzo, nella rappresentanza studentesca ai tempi della scuola superiore. Attivo da sempre nel mondo dell’associazionismo e volontariato, organizzatore di eventi e manifestazioni, lavora come wedding planner.

"Sono contento che un altro piccolo imprenditore, che ha deciso di fare politica in prima persona, abbia deciso di aderire al progetto della lega, questo si sposa in pieno con l'idea di riscatto territoriale ed economico che abbiamo in programma per la lega in sicilia, dice Igor Gelarda responsabile, regionale degli enti locali.