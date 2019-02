"Rilievi tecnici sui contratti", Comune stoppa attività per minori in carico ai servizi sociali

A rischio 600 mila euro di contratti già stipulati per i servizi Sed, vale a dire le attività educative domiciliaririvole ai minori e alle famiglie segnalate dai servizi sociali. Colpa di un intoppo burocratico, che adesso il sindaco Leoluca Orlando sta provando a sbloccare. Il problema è sorto in seguito ad alcuni rilievi tecnici sollevati dagli uffici della Ragioneria inerenti i contratti con diversi enti del privato sociale.

Orlando ha disposto per domani una riunione con gli assessori, i capi area e i funzionari della Ragioneria e delle Politiche sociali. "L'interruzione improvvisa di un servizio scaturito da contratti già sottoscritti e fortemente voluti dall'amministrazione - afferma il primo cittadino - espone a contenziosi molto pesanti, oltre che determinare un grave danno sociale e negli interventi pianificati di supporto alle famiglie. Per questo ho chiesto agli uffici di trovare una soluzione in tempi rapidissimi; perché comunque si rischia di fare un danno all'amministrazione e perché gli interventi per i minori e le famiglie non possono restare incagliati dai tecnicismi".

Dopo i rilievi della Ragioneria,gli uffici del settore Sociale hanno stoppato i contratti, decisione che porterebbe alla sospensione dei Sed (Servizi educativi domiciliari): le attività del Comune, che si svolgono nell'ambito del Piano triennale per l'infanzia e l'adolescenza, coinvolgono un centinaio di famiglie.