Fondi per poveri e clochard: oltre un milione per dormitori, mense, appartamenti

Dormitori, mense, appartamenti. Per poveri, senzatetto e senza fissa dimora. La Giunta comunale approva una delibera per la ripartizione delle somme destinate ai servizi in favore di "persone in condizioni di grave marginalità adulta e povertà estrema".

Si tratta di 1.029.600 euro di fondi statali previsti dal decreto 18 maggio 2018 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Fondi che il Comune ha così suddiviso: 275 mila euro per finanziare progetti personalizzati di housing first, per interventi a sostegno delle famiglie che attraversano una crisi tale da generare emergenza abitativa con alto rischio di ingresso nella condizione di povertà; 270 mila euro per finanziare progetti di housing led, destinati a persone singole che si trovano in condizioni di disagio abitativo causato da situazioni contingenti di bisogno economico non cronico; 100 mila euro per finanziare servizi di assistenza notturna e diurna in strada; 129 mila e 200 euro per finanziare servizi di mensa, destinati alla somministrazione di pasti ai soggetti che vivono in condizioni di povertà; 105 e 400 mila per finanziare servizi di dormitorio di primo livello; 150 mila euro per finanziare servizi da parte di strutture di accoglienza in dormitori di secondo livello (poli diurni e notturni), esplicitamente per il contrasto della tratta di esseri umani e/o di donne particolarmente fragili.

Le risorse erogate dallo Stato si aggiungono a quelle del Pon Metro, con le quali il Comune ha programmato altre azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa.