La Regione diffida il Comune: "Deleghe alle Circoscrizioni o arriverà un commissario"

Ultimatum della Regione al Comune: entro 30 giorni Sala delle Lapidi dovrà assegnare alle Circoscrizioni le competenze previste dalla legge, altrimenti verrà inviato un commissario ad acta. Il dipartimento regionale Autonomie locali altro non chiede che venga attuato il cosiddetto decentramento, atteso da decenni, e cioè da quando le Circoscrizioni presero il posto dei vecchi Consigli di quartiere.

La Giunta, nella passata sindacatura, ha modificato l'articolo 29 del regolamento sul decentramento, assegnando alle Circoscrizioni le deleghe alle attività sociali, culturali, sportive, servizi anagrafici e bibliotecari e in aggiunta competenze su dispersione scolastica, gestione degli impianti sportivi, dell'edilizia residenziale, delle piccole manutenzioni. Il Consiglio comunale però ha bloccato tutto. Adesso l'intervento della Regione, seppur tardivo, dovrebbe spingere l'assemblea cittadina a determinare il trasferimento delle deleghe.

Se così non fosse, un commissario ad acta si sostituirà al Consiglio per dare seguito a quanto previsto nella legge regionale 11 del 2015, che concedeva 180 giorni per il completamento del decentramento. Una riforma mai attuata che punta a trasformare le periferie in nuovi centri decisionali, facendo diventare le Circoscrizioni da mere voci di costo a erogatori di servizi e fulcro della partecipazione dei cittadini.

"La legge del 2015 - spiega Fabio Teresi, presidente della Quinta circoscrizione - ha 'salvato' le Circoscrizioni nelle tre Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina. Allo stesso tempo ha sollecitato a completare il percorso di trasferimento delle deleghe, che sono già assegnate dalla legge. Finalmente sembra essere arrivato il momento della svolta. Da presidente di Circoscrizione non posso che essere contento". Delle tre Città metropolitane, scrive la Regione, solo "Messina ha compiuto l'adempimento previsto con deliberazione del Consiglio comunale numero 590 dell'11 dicembre 2019, a seguito di diffida del commissario ad acta".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Diffida che formalmente è scattata ora per Palermo. "Il presidente del Consiglio comunale faccia presto - dice Teresi (foto allegata) - e calendarizzi subito la discussione in Aula. Non basta la delibera del Consiglio che approvi il regolamento sul decentramento, bisogna anche indicare in bilancio i fondi necessari per un efficiente funzionamento delle Circoscrizioni".