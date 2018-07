Crisi maggioranza al Comune, opposizioni all'attacco: "Sindaco in Aula o blocchiamo il Consiglio"

Una seduta di Consiglio comunale con il sindaco Orlando per discutere "della grave crisi all'interno della maggioranza". A chiedere una "convocazione urgente" del primo cittadino sono le opposizioni che - dopo l'attacco del consigliere di Sicilia Futura Zacco all'assessore Nicotri e relativo invito alle dimissioni - hanno subito scritto al presidente di Sala delle Lapidi Totò Orlando. Ponendo un caso politico e pressando per l'intervento immediato del sindaco.

La nota firmata da Giulio Tantillo, Fabrizio Ferrandelli, Cesare Mattaliano, Alessandro Anello e Mimmo Russo è perentoria: "Il sindaco venga a riferire in Aula il primo agosto". Altrimenti, le opoosizioni sono pronte a bloccare l'attività del Consiglio: "Ci limiteremo solo agli atti imprescindibili se Orlando non verrà a chiarire la situazione della sua maggioranza. Se vengono chieste le dimissioni di un assessore, allora non vi è dubbio che ci sia una crisi" afferma Tantillo, secondo cui "questi mal di pancia potrebbero essere legati al 'congelamento' del rimpasto di Giunta voluto dal sindaco. A noi, comunque, interessa ben poco. Anche perché - sottolinea - si sta limitando questo rimpasto ad una spartizione di poltrone. La città merita una Giunta che sia legittimata, così non si può continuare".

Fabrizio Ferrandelli, leader dei Coraggiosi, rincara la dose: "Se non si supera la crisi istituzionale in Consiglio e non si danno risposte ai palermitani, con serenità è meglio chiedere di andare a casa e ridare la parola ai palermitani per fare spazio a chi vuol davvero fare qualcosa". "La crisi nella maggioranza è evidente - aggiunge Ferrandelli - e appare più come un'accozzaglia senza anima, divisa programmaticamente e senza riferimenti. Gli atti non arrivano in Consiglio e quelli esitati mostrano ulteriori divisioni. E' arrivato il momento di confrontarci apertamente sui problemi e sulle proposte di soluzioni, senza scappare, assumendosi le proprie responsabilità. Siamo primi a condividere, forti del nostro programma per Palermo, un piano di lavoro comune".

Nella richiesta di convocazione urgente del sindaco in Consiglio non figurano le firme dei consiglieri del M5S. "Per fair play istituzionale - dice ancora Tantillo - infomerò anche Argiroffi e Forello".