Cinisi, Nicchi aderisce a Diventerà Bellissima

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Termino la mia riflessione politica, iniziata con l’uscita dal partito a cui aderivo e le relative dimissioni dagli incarichi dirigenziali, comunicando la mia adesione al movimento #diventerábellissima a sostegno del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. L’operato del presidente Musumeci e l’ambiente propositivo del movimento che lo supporta hanno rinnovato in me l’entusiasmo di fare politica con e per la gente in un partito nuovo, con una concezione nuova della vita politica. Ritrovo nella persona del presidente Musumeci l’esempio dell’uomo politico retto ed onesto, un esempio da seguire, in due parole: un buon padre di famiglia. Partecipo con la propositività che ha sempre caratterizzato il mio impegno politico al percorso costituente di #diventeràbellisima e attendo il prossimo congresso per impegnarmi in prima persona in questo grande progetto che ci vedrà coinvolti in questo ambizioso percorso di rinnovamento della nostra terra che 'diventeràbellissima'". Lo afferma il consigliere e presidente della prima commissione del Comune di Cinisi, Angelo Alessio Nicchi.