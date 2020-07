Caos cimiteri, la Giunta perde un altro pezzo: si dimette l'assessore D'Agostino

Dopo l'assessore alle Culture Adham Darawsha, la Giunta comunale perde un altro "pezzo": si tratta di Roberto D'Agostino, assessore al Bilancio con delega anche ai Cimiteri, in quota Italia Viva.

Il secondo addio nel giro di due settimane sarebbe strettamente connesso all'emergenza sepolture ai Rotoli, dove attualmente ci sono 500 bare in deposito. L'amministrazione comunale sabato scorso aveva presentato un piano per ridurre le salme in deposito: subito dopo però il sindaco Orlando ha affermato che la poltrona dell'assessore sarebbe saltata se la road map - con relative scadenze - non fosse stata rispettata. Parole che avrebbero consumato la frattura con il sindaco.

D'Agostino così lo ha anticipato ed ha fatto un passo indietro. Dopo Darawsha - già rimpiazzato da Mario Zito - Orlando adesso dovrà trovare anche il sostituto di D'Agostino. Il sindaco commenta così le dimissioni di D'Agostino: "Prendo atto che l'assessore, cui avevo chiesto una verifica quotidiana sul piano di uscita dall'emergenza del cimitero, non ha ritenuto di poter raggiungere i risultati che lui stesso si era prefisso ed aveva annunciato. Terrò per il momento per me le relative deleghe".