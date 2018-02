Comune, ok al bilancio consolidato: verso lo sblocco di assunzioni e nomine nelle aziende

Via libera dalla Giunta comunale al bilancio consolidato 2016, documento contabile che racchiude i conti di Palazzo delle Aquile e quelli delle ex municipalizzate. Una prima operazione di "pulizia" dei bilanci che, seppur non obbligatoria per legge, il Comune ha voluto fare per mettere ordine nella "galassia" delle partecipate. Il primo passo in avanti è stata la "drastica riduzione" dei disallineamenti (ovvero la differenza tra i crediti vantati dalle aziende nei confronti del Comune e viceversa), passati dai 280 milioni del 2012 ai 42,5 milioni del 2016.

Con l'approvazione del bilancio consolidato, che passerà al vaglio dei revisori dei conti e poi di Sala delle Lapidi, "si sbloccheranno i concorsi, scatterà la nomina del direttore generale e i Cda delle partecipate verranno ovviamente sostituiti". Ad annunciarlo è il sindaco Leoluca Orlando, che entra nel dettaglio delle assunzioni: "Ci sarà un avviso per 13 dirigenti tecnici a tempo determinato. Prima però dovremo verificare eventuali casi di mobilità, come quella di un tecnico che ha chiesto di venire al Comune di Palermo da un'altra provincia".

Dopo una lunga e complessa riclassificazione di tutti i dati contabili, per la prima volta l'amministrazione comunale ha a disposizione uno strumento per controllare con maggiore efficacia la sua attività e quella delle sue aziende. "Il bilancio consolidato segna il cambiamento della città anche da un punto di vista amministrativo e indica che indietro non si torna. Le aziende partecipate non sono e non potranno più essere 'Repubbliche delle Banane' come furono l'Amia e la Gesip. Il cambiamento della città adesso non è solo culturale, ma è nella prassi amministrativa, fatta di trasparenza dei conti".

Ed eccoli i numeri. Dal consolidato - secondo quanto ha messo nero su bianco la Giunta - emerge un attivo patrimoniale di oltre 3 miliardi 426 milioni di euro, che comprende un valore delle immobilizzazioni di 2 miliardi e 262 milioni e un attivo circolante di 1 miliardo e 162 milioni. Il patrimonio netto supera 1 miliardo e 166 milioni. Per quanto riguarda il conto economico, risulta una perdita di esercizio di 227 milioni. Perdita che, precisa il Comune, “è la risultante degli utili delle società per 4 milioni e 480 mila euro, del riallineamento delle poste di credito e debito tra Comune e partecipate per 42 milioni e della perdita di 187 milioni del Comune. Quest’ultima è stata notevolmente influenzata dalla cancellazione di crediti e del conseguente accantonamento di 224 milioni per adeguamento del fondo svalutazione crediti. Non si tratta, quindi, di una perdita strutturale ma generata da un’operazione pulizia".

"L'impegnativo lavoro svolto dagli uffici - spiega l'assessore comunale al Bilancio, Antonino Gentile - ha consentito di superare dopo anni i disallineamenti fra debiti e crediti Comune-Partecipate e rispondere positivamente alle sollecitazioni della Corte dei conti per una completezza informativa. E’ la base da cui ripartire per completare l’azione di risanamento e rilancio del Gruppo Comune di Palermo. Sulla scia dell’impegno al servizio della città, è motivo di moderato ottimismo il dato recente delle riscossioni dei crediti tributari che hanno invertito il trend di costante flessione e stanno risalendo verso una crescita continua da ottobre del 2017".