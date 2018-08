Balestrate, nasce il gruppo consiliare di Diventerà Bellissima

Nasce un nuovo gruppo consiliare di Diventerà Bellissima in provincia. Dopo Partinico, Castellana Sicula, Monreale e Santa Flavia, stavolta è il turno di Balestrate e a farne parte è Antonella Tocco, nata ad Alcamo nel 1975 ed eletta in una lista civica. Ne dà notizia il capogruppo all'Ars, Alessandro Aricò, che sottolinea: "Il nostro movimento politico prosegue nel radicamento sul territorio palermitano e nelle amministrazioni comunali. Ora potrà contare su una qualificata rappresentanza istituzionale pure a Balestrate. Le numerose richieste di adesioni che continuano a giungerci testimoniano anche la crescente fiducia nei confronti del governo regionale guidato da Nello Musumeci e costituiscono per noi un importante stimolo a proseguire nel solco del buon governo, indispensabile per il risanamento e lo sviluppo della Sicilia".

"Aderisco con convinzione ed entusiasmo a Diventerà Bellissima - dice Antonella Tocco -. Dall'interno del neonato gruppo consiliare continuerò a fare parte della maggioranza guidata dal sindaco Vito Rizzo ed incentrerò la mia attività politica soprattutto a sostegno del terzo settore e del turismo".