Bagheria, nuove regole per l'uso dei beni confiscati: sì a forme di amministrazione condivisa

Il Consiglio comunale di Bagheria ha approvato il nuovo regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Il provvedimento è passato all'unanimità. “Esprimo enorme soddisfazione per l’approvazione di questo regolamento – dice il presidente del Consiglio comunale Marco Maggiore – è tra i più innovativi in Italia e probabilmente il primo a inserire la pratica virtuosa dei patti di collaborazione per l’amministrazione condivisa. Ringrazio l’aula per la maturità dimostrata e il segretario generale in qualità di proponente della delibera. Uun ringraziamento anche al sindaco Patrizio Cinque e alla Giunta comunale, per l’attenzione dimostrata al tema come conferma la recente assemblea svolta alla Camera, dove è emerso che Bagheria è tra i comuni virtuosi per l’amministrazione condivisa dei beni".

Il nuovo schema di regolamento, predisposto dal segretario generale Daniela Amato, è formato da 27 articoli. Viene indicato chi e a quale scopo può richiedere l'uso dei beni. Si dettano poi le regole per la procedura di assegnazione e la stipula dei contratti.

Tra le altre novità, la possibilità che i beni confiscati possano essere "oggetto di amministrazione condivisa secondo quanto previsto dal regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani approvato con la deliberazione di Consiglio comunale 18/2018”.