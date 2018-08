Comune, allarme M5S: "Orlando ha mentito, pendenze con aziende superano i 70 milioni"

"Oggi si scopre che il disallineamento tra il Comune e le sue partecipate accertato nel bilancio consolidato 2016 sarebbe non più di 42.568.236 euro, ma addirittura di 62.896.075 euro e, prendendo in considerazione anche il 2017, avrebbe addirittura superato i 70 milioni di euroAnche la Rap ha un disallineamento, quantificato in 7 milioni. Il sindaco Leoluca Orlando ha mentito al Consiglio comunale e alla città, si dimetta".

A sferrare l'attacco frontale al primo cittadino è il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle che, nel giorno dell'approvazione in Giunta del bilancio consuntivo, denuncia gli "effetti del dissesto": emergenza rifiuti in tutta la città, raccolta differenziata ancora a livelli bassissimi, "porta a porta" che funziona a corrente alternata, trasporto locale su gomma ai minimi storici e quello tranviario economicamente non più sostenibile, intere zone al buio, manutenzione di strade e marciapiedi del tutto carente. Secondo i portavoce M5S, Ugo Forello, Giulia Argiroffi, Concetta Amella, Viviana Lo Monaco e Antonino Randazzo, "l'unica soluzione per uscire da questa soluzione è il pre-dissesto".

"Abbiamo da tempo affermato, e oggi alla luce della proposta di rendiconto lo riteniamo ancora più urgente, - aggiungono i pentastellati - che l’unica strada è quella dell’avvio di un piano di riequilibrio pluriennale (la cosiddetta fase di pre-dissesto). Rappresenteremo tutto ciò alla Corte dei Conti affinché possa intervenire, come extrema ratio, ad una situazione non più sostenibile". Il timore adesso, adetta dei consiglieri del M5S, è il Comune vada in deficit strutturale: "Di fatto è già strutturalmente deficitario perché almeno 5-6 dei 10 parametri previsti dalla legge sarebbero stati superati ma, attraverso l’operazione Amat e un rientro 'anomalo' dell’anticipazione di cassa a fine 2017, i parametri n. 4 (residui passivi) e n.9 (anticipazione di cassa), sarebbero stati superati. Tale inaccettabile situazione mina alle basi la stabilità dei conti del Comune e delle sue partecipate, ma soprattuttio segna l’inesorabile tramonto del regno di Orlando. Con ripercussioni dirette come ad esempio il blocco dei concorsi".

Tanto basta per inclazare sulle dimissioni del sindaco: "Lo scorso 30 aprile in Consiglio comunale aveva affermato che con il bilancio consolidato eravamo di fronte ad una svolta e che si avviava un percorso per il superamento dei disallineamenti. Tutte bugie e il consuntivo 2017 lo dimostra".