Navette Amat, retromarcia sui tagli: "Saranno ripristinate, trovate le coperture in bilancio"

Le navette express che collegano il parcheggio Basile a piazza Indipendenza verranno ripristinate. Idem le linee arancione per il centro storico. Ad assicurarlo il sindaco Leoluca Orlando e l'amministratore unico di Amat Michele Cimino. Sembra rientrato l'allarme mobilità dopo il taglio di un milione del fondo destinato ai servizi speciali di trasporto.

La riduzione, operata nel bilancio 2019 del Comune (approvato al momento solo in Giunta), verrà compensata con risorse prese da altri capitoli. "In bilancio sono state reperite le coperture necessarie, in parte verranno garantite dai proventi delle multe" ha annunciato Cimino, che ieri sera ha trovato l'intesa dopo un colloquio con il sindaco Orlando. E oggi, sempre al fianco del primo cittadino, ha dato la good news durante la presentazione di un protocollo d'intesa Amat-Comune per la promozione, vendita di biglietti bus, tram e abbonamenti del bike e car sharing nei Cit: i centri d'informazione turistica sparsi in città.

Cimino ha garantito che "il servizio, sospeso oggi, potrà essere subito riattivato". Parole che dovrebbero placare le polemiche sollevate dopo la direttiva degli assessori Gentile e Riolo. Gli stessi due esponenti di Giunta ieri erano entrati in conflitto, accusandosi a vicenda. La Riolo ha attaccato Gentile, reo di tagli che avrebbero ridotto i servizi ai cittadini. Gentile ha replicato sostenendo che la sospensione delle corse non è giustificata dalla risorse previste dal bilancio in vigore (1,8 milioni). Anche associazioni e consiglieri comunali hanno subito fatto la voce grossa. Tra questi Ottavio Zacco (Sicilia Futura), presidente della commissione Attività produttive, che ha chiesto un'immediata retromarcia da una scelta "lontana dal progetto politico condiviso". Ma anche Sinistra Comune, che ha parlato di "passi indietro sulla mobilità sostenibile".

"L'annuncio di Cimino, con annessa conferma di Orlando, è adesso atteso alla prova del nove. Ovvero l'effettivo ritorno in strada delle navette a fare la spola nel centro storico. Risolto un problema, ce n'è un altro da affrontare. Il paventato taglio del 30%, previsto nella finanziaria regionale, dei contributi al trasporto pubblico locale. Per l'Amat sarebbe un colpo mortale: -10 milioni dai 37 di corrispettivo regionale. Giovedì è stata fissata una riunione in commissione Bilancio all'Ars. "Siamo fiduciosi - ha dichiarato Cimino - c'è la volontà di ripristinare queste somme". Sulla stessa scia Orlando: "La Regione ci ha spiegato che si tratta di un taglio provvisorio, dovuto al rientro di risorse nelle casse del governo nazionale. Ecco perché non avete finora sentito mie proteste. Resta lo scandalo della Sicilia unica Regione d'Italia che non finanzia il ferrato".

Intanto Comune e Amat stanno spingendo il piede sull'acceleratore per promuovere car sharing, bike sharing e per incrementare la vendita dei biglietti. L'intesa si è concretizzata con l'accordo sui Cit, che dà la possibilità all’Amat di avere un contatto diretto con i turisti, ma anche con i palermitani, per promuovere i servizi di trasporto, vendere i propri titoli di viaggio, gli abbonamenti per la mobilità dolce in sharing nelle strutture di piazza Bellini, via Cavour, al porto, Palazzo Galletti. In queste strutture il personale Amat condividerà lo spazio nei Cit, mentre a Mondello il Cit sarà affidato in comodato d’uso gratuito alla partecipata.

L’Amat si dovrà impegnare ad ampliare l’offerta turistica del bike sharing, dotando, a richiesta, le biciclette di seggiolino per bambini. Inoltre, gli abbonamenti annuali a bike e car sharing, per gli alberghi, saranno scontati del 50% (il pacchetto prende il nome di “Amat Tourist”), ma dovranno essere almeno 150. L’accordo prevede anche che Amat consentirà al comune di avere alcuni spazi nelle postazioni della Stazione centrale e in piazzale Ungheria per la promozione turistica della città. L’Amat inoltre dovrà fornire al personale del Comune una bici a pedalata assistita per la distribuzione del materiale informativo nei centri.

Il Cit di Mondello d’inverno sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, mentre d’estate dalle 8.30 alle 20; quello del porto sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 o in occasione delle navi da crociera; a piazza Marina 8.30-13.30 dal lunedì al venerdì; a piazza Bellini dal lunedì al giovedì 8-20, il venerdì 8.30-18.30 e la domenica 9-19; in via Cavour dal lunedì al venerdì 8.30-18.30 e la domenica 9-19.

"Questo accordo - ha commentato Orlando - conferma che la mobilità è la bandiera di questa città: dai migranti ai mezzi di trasporto. E' inoltre l'effetto del consolidato, visto che i servizi vengono resi in completa sinergia. Tra Comune e Amat non c'è differenza". Soddisfatto anche Cimino, che sul car sharing lavora ad un'intesa con la Regione e le Università siciliane. Quella con la Kore di Enna, per lo spostamento in auto degli studenti pendolari, è in dirittura d'arrivo. "Con la Regione invece - ha concluso l'amministratore unico di Amat - abbiamo in mente di far raggiungere l'aeroporto ai dirigenti che ogni settimana si recano a Roma, da 50 a 70, con le auto del car sharing. Per la Regione sarebbe un risparmio non da poco, per l'Amat la possibilità di nuovi ricavi".