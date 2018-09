Collaboratori scolastici, Chinnici (Pd): “Lavoratori hanno diritto a certezze, le istituzioni si impegnino”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“La vicenda dei collaboratori scolastici va avanti da troppo tempo: bisogna concludere al più presto il percorso di stabilizzazione per tutti i lavoratori iniziato dal precedente governo, così da garantire il funzionamento delle scuole”. Lo dice Dario Chinnici, capogruppo del Pd al consiglio comunale di Palermo, al termine della seduta congiunta delle commissioni Bilancio e Scuola di Sala delle Lapidi che, questa mattina, hanno ricevuto i rappresentanti dell’Ufficio scolastico regionale. “La soluzione va trovata a Roma – dice Chinnici – attraverso un’intesa tra i soggetti istituzionali coinvolti, ossia il ministero dell'Economia e quello dell'Istruzione: non è pensabile che questi lavoratori debbano continuare a vivere nel limbo del precariato, con un grave danno per il corretto funzionamento delle scuole. Chiederemo che anche il consiglio comunale di Palermo faccia sentire la propria voce per una vicenda che merita, dopo anni, una conclusione finalmente positiva”.