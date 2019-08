Interrogazione dei 5 Stelle sul Coime: "Fallimento di Orlando"

"Tra il 2016 e il 2017 è stata effettuata la verifica amministrativo-contabile al Comune da parte degli ispettori del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ben 46 i rilievi, un evidente fallimento della sindacatura di Leoluca Orlando. Ma oggi a che punto siamo?". Se lo chiedono Roberta Alaimo, deputata nazionale del Movimento 5 Stelle, e Concetta Amella, capogruppo al Comune di Palermo, dopo aver depositato un'interrogazione sul Coime (Coordinamento Interventi Manutenzione Edile).

"A proposito dei dipendenti del Coime - dichiarano Alaimo e Amella - in forza al Comune di Palermo dal 1986, anno in cui era già Sindaco di Palermo Orlando, sono stati sollevati dal Mef ben 3 rilievi. Nei giorni scorsi abbiamo assistito a manifestazioni di protesta dei lavoratori ed a dichiarazioni 'rassicuranti' da parte del Sindaco. Pertanto il consigliere cinquestelle Amella ha presentato un'interrogazione per sapere quali misure ha adottato ad oggi Orlando per risolvere le problematiche di questi lavoratori, considerato che, fin dalla loro assunzione e in tutte le fasi critiche di stabilizzazione ed assunzioni, è stato sempre sindaco di Palermo. I rilievi del Mef risalgono al 2017 e noi attendiamo risposte", hanno concluso.