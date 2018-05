Club Med Cefalù, Marianna Caronia: "60 famiglie in difficoltà"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"L'azienda deve rispettare gli impegni assunti formalmente con i lavoratori che erano già in servizio presso il villaggio ClubMed di Cefalù e il Governo della Regione deve farsi parte attiva in tal senso". Lo dichiara Marianna Caronia, con riferimento alla prossima riapertura del ClubMed di Cefalù prevista per questa stagione turistica.

La Caronia aveva già presentato un Ordine del Giorno durante il dibattito sulla Finanziaria, che il Governo aveva fatto proprio, accettandolo come raccomandazione. "Non è pensabile che oltre 60 famiglie restino in balia di posizioni ondivaghe da parte dell'azienda, che dopo aver sottoscritto un accordo formale, si muove in direzione opposta. Chiedo quindi che il Governo convochi l'azienda per richiamarla ai propri doveri."