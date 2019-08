Sport, il "Sole 24 Ore" boccia Palermo: "Ennesimo bluff della Giunta Orlando"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Fare sport a Palermo è davvero complicato ed è praticamente impossibile organizzare manifestazioni ed eventi sportivi. Lo certifica la classifica del 'Sole 24 Ore', che colloca Palermo al quart'ultimo posto in Italia per lo sport e gli eventi sportivi organizzati nel 2018". A dirlo è il consigliere comunale Alessandro Anello, capogruppo di Per Palermo con Fabrizio, ed ex assessore allo Sport.

Si tratta, aggiunge Anello, "dell'ennesimo bluff di questa amministrazione che non ha mai dato attenzione né allo sport, con la promozione degli eventi e delle manifestazioni, né tantomeno alla gestione degli impianti sportivi, che sono quasi tutti ai limiti della praticabilità. Del resto dal 2012 ad oggi con gli assessori che si sono susseguiti, Cesare La Piana o Emilio Arcuri, o addirittura lo stesso sindaco Orlando cosa ci si poteva aspettare?".

"I dati de 'Il Sole 24 Ore' - puntualizza Anello - sono ancor di più denunciati da tutte le associazioni e società sportive palermitane che, con grandissimi sacrifici, cercano di portare avanti le attività agonistiche curando anche i settori giovanili e anziché ricevere aiuto e sostegno da parte dell'amministrazione attiva sono costrette invece ad affrontare gli aumenti delle tariffe di utilizzo degli impianti sportivi deliberati proprio da parte della Giunta Orlando. Altro che aiuto e sostegno allo sport a Palermo! Piuttosto che aumentare le tariffe degli impianti perché manifestazioni ed eventi sportivi destagionalizzando i flussi turistici ed incentivando e coinvolgendo così tutto il mondo sportivo palermitano?".